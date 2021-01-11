تصعيد "التيار" مستمر

علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن التصعيد السياسي الذي بدأه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مؤتمره الصحافي امس سيستمر في المرحلة المقبلة.واشارت المصادر الى أن "التيار" يتجه الى التركيز على خطاب يوحي بأن هناك مساعي جدية لاعادة عقارب الساعة الى ما قبل العام ٢٠٠٥ من اجل الاستثمار بذلك شعبياً.وتعتقد المصادر ان قيادة التيار مقتنعة ان من هذا الامر سيساهم في اعادة تكتيل العونيين حول التيار، ضمن خطة متكاملة بدأت تنفذ قبل مدة.