بيان هام من الأمن العام بشأن قبول وتسيير الطلبات خلال فترة الإغلاق العام

أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه: "عطفاً على بيانها المتعلق بإتخاذ إجراءات استثنائية خلال فترة الإغلاق العام وبغية تسيير بعض الأمور الملحة للمواطنين والرعايا العرب والأجانب، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنّها ستعاود قبول وتسيير الطلبات التالية:

- طلبات منح وتجديد وثائق السفر وجوازات المرور واستدعاءات فقدان مستند صادر عن الأمن العام لدى المراكز الإقليمية ولدى دائرة العلاقات العامة شرط ضم حجز أو تذكرة سفر.

- الاحالات والاستنابات الواردة من النيابات العامة وكافة المحاكم العدلية والشرعية والروحية والمديرية العامة للأحوال الشخصية.

- تسليم المعاملات المنجزة لأصحابها حتى لو اقتضى ذلك حضورهم إلى المركز.

- تسوية أوضاع كافة الرعايا العرب والاجانب الراغبين بالمغادرة مهما بلغت مدة مخالفتهم لدى الدوائر والمراكز الحدودية وفقاً للاصول وبعد استيفاء الرسوم المتوجبة (دون ضم براءة ذمة من وزارة العمل فيما خص حاملي اقامات العمل) شرط حيازة الاقامة الاصلية عند المغادرة.

- وسيصار، عند اللزوم، إلى استدعاء اصحاب العلاقة بناءً لموعدٍ مسبق مع مراعاة كافة الشروط الصحية ومنع الإكتظاظ وتحديد عدد المتواجدين داخل المراكز وأماكن الإنتظار".