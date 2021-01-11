عواصف رعدية وامطار غزيرة.. في هذا الموعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ8 درجات في بعض المناطق كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل، يتحول ليلا الى غائم كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا جنوب البلاد.وجاء في الشرة الاتي:منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر ودافىء مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 7 درجات، ويستمر حتى بعد ظهر يوم الأربعاء حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجيا.المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ8 درجات في بعض المناطق كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل، يتحول ليلا الى غائم كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا جنوب البلاد.الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها خلال النهار، كما تنشط الرياح وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من بعد الظهر، وتتكاثف الغيوم وتشتد سرعة الرياح لتصل الى حدود ال75 كلم/س وترتفع نسبة الرطوبة فيتكون ضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد خلال الليل وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وعواصف رعدية، وتهطل امطار غزيرة خلال النهار تؤدي لتشكل سيول في بعض المناطق خصوصا في فترة قبل الظهر مع تساقط لحبات البرد واشتداد في سرعة الرياح لتصل لحدود ال70 كلم/س وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 وما فوق اعتبارا من المساء.- الحرارة على الساحل من 13 الى 26 درجة، فوق الجبال من 6 الى 26 درجة، في الداخل من 8 الى 25 درجة.- الرياح السطحية: شرقية - ضعيفة الى متقلبة ، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.- الانقشاع: جيد.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و60%.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:21 درجة.- الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,43- ساعة غروب الشمس: 16,49