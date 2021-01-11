الاقفال التام لأسبوع غير كاف.. هذا ما كشفه البزري

إعتبر عضو لجنة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري في حديث عبر "صوت لبنان" ان الاقفال لاسبوع غير كاف وان لقاح بفايزر سيصل في موعده المحدد بعد الاستجابة لطلب شركة بفايزر وسائر الشركات المصنعة بوضع تشريع يحميها من المضاعفات الجانبية لتناول التلقيح في حال حصولها.

وقال البزري : اقفال مطار بيروت ليس عاملاً اساسياً في السيطرة على كورونا بل العامل الاساسي هو السيطرة على الواقع الداخلي المؤسف ولم يتحمّل اويحمّل احد المسؤولية

أخيراً، أكد البزري أن من اوصى بفتح البلاد قبل الاعياد بهذا الاسلوب هي نفسها اللجنة التي توصي الآن باغلاق البلاد بهذا الشكل نتيجة لمعطيات لم تكن بالاساس مبنية على معلومات جدية وحريصة.