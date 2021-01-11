حراك المتعاقدين: لقرار رسمي يتبنى تعويض الساعات غير المنفذة في ك2

طلب حراك المتعاقدين في بيان، من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، إصدار قرار رسمي (قبل آلية التكثيف) اليوم، يتبنى فيه تعويض كل الساعات غير المنفذة في شهر كانون الثاني مع تمديد العام الدراسي لغاية 25 حزيران، مع التأكيد على أن الاضراب حق مقدس لكل مظلوم، لذا يبقى الاضراب حاضرا ما دام القرار الرسمي لم ينفذ للآن".وشدد على ضرورة أن يصدر هذا القرار اليوم، معتبرا أن "صدوره من الوزير ليس بدليل ضعف، بقدر ما هو دليل وقوفه مع المظلوم". كما طلب من وزير التربية "تلبية المطلب المرفوع من اسبوع في خصوص ارسال جداول مستحقات الفصل الأول الى المدارس والثانويات الرسمية اليوم، ليصار الى تعبئتها وإعادة إرسالها فورا إلى وزارة التربية".