تكليف الصليب الاحمر حصرا لنقل الحالات المشتبه بها في ببنين

اعتذر رئيس مركز ببنين العبدة للدفاع المدني هلال الحصني، في بيان، عن عدم تلبية الإتصالات التي تصله لنقل مرضى الكورونا وخصوصا في ببنين، مشيرا الى أنه تم تكليف الصليب الاحمر اللبناني حصرا بنقل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس على جميع الاراضي اللبنانية، "فلا تنزعج إن لم نستطع تلبية النداء".