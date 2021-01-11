وصفة "طبية" لعلاج كورونا تنتشر في لبنان.. ودكتور يحذر من خطورتها (صورة)

بالتزامن مع تسجيل إصابات فيروس كورونا أرقاماً قياسية وفي ظل التحذيرات من خطورة الوضع، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "وصفات طبية" بعيدة كل البعد عن عالم الطب.

وتحت عنوان "رسالة من طبيب" يتم تناقل "وصفة" على "واتساب" تدعو الأشخاص الذين يشعرون بأعراض الإصابة بكورونا ولا يجدون مستشفى يستقبلهم إلى حجر أنفسهم في المنزل وأخذ مجموعة من الأدوية.

ورداً على هذه المنشورات، حذّر الدكتور عصمت قاسم من كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت، قائلاً: "يتم مشاركة هذه الرسالة. اذا كنت مصاب بالكورونا استشر طبيب فورا. لا تعالج نفسك عشوائيا. أزيسرومسين المذكور ادناه هو مضاد حيوي لعلاج الامراض البكتيرية. منفعته ضد كورونا غير مثبتة وممكن ان يؤدي الى مضاعفات خاصة في مرضى القلب لا تنشر معلومات لا تعلم صحتها".

#تحذير: يتم مشاركة هذه الرسالة👇🏻. اذا كنت مصاب بالكورونا استشر #طبيب فورا. لا تعالج نفسك عشوائيا. #أزيسرومسين المذكور ادناه هو مضاد حيوي لعلاج الامراض البكتيرية. منفعته ضد كورونا غير مثبتة و ممكن ان يؤدي الى #مضاعفات خاصة في مرضى القلب لا تنشر معلومات لا تعلم صحتها. #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/4l1KTtIhlW — Issmat Kassem (@Dr_IKassem) January 11, 2021

ومع انتشار فيروس كورونا، انتشرت مجموعة من المعلومات الخاطئة والمضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من مشاركة هذه المعلومات.