لبنان

وصفة "طبية" لعلاج كورونا تنتشر في لبنان.. ودكتور يحذر من خطورتها (صورة)

Lebanon 24
11-01-2021 | 11:35
A-
A+
Doc-P-783203-637459621078682853.jpg
Doc-P-783203-637459621078682853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالتزامن مع تسجيل إصابات فيروس كورونا أرقاماً قياسية وفي ظل التحذيرات من خطورة الوضع، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "وصفات طبية" بعيدة كل البعد عن عالم الطب. 
وتحت عنوان "رسالة من طبيب" يتم تناقل "وصفة" على "واتساب" تدعو الأشخاص الذين يشعرون بأعراض الإصابة بكورونا ولا يجدون مستشفى يستقبلهم إلى حجر أنفسهم في المنزل وأخذ مجموعة من الأدوية. 
ورداً على هذه المنشورات، حذّر الدكتور عصمت قاسم من كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت، قائلاً: "يتم مشاركة هذه الرسالة. اذا كنت مصاب بالكورونا استشر طبيب فورا. لا تعالج نفسك عشوائيا. أزيسرومسين المذكور ادناه هو مضاد حيوي لعلاج الامراض البكتيرية. منفعته ضد كورونا غير مثبتة وممكن ان يؤدي الى مضاعفات خاصة في مرضى القلب لا تنشر معلومات لا تعلم صحتها".
 
 
ومع انتشار فيروس كورونا، انتشرت مجموعة من المعلومات الخاطئة والمضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من مشاركة هذه المعلومات. 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:12 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:10 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:40 | 2021-01-11
14:37 | 2021-01-11
14:30 | 2021-01-11
14:30 | 2021-01-11
14:29 | 2021-01-11
14:21 | 2021-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website