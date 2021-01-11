امطار طوفانية وصواعق ستضيء سماء لبنان.. وتحذير من البرَد: سيصل حجمه الى 5 سنتم

حذّر الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر صفحته الخاصة على فايسبوك، "من البرَد الذي سيضرب السواحل اللبنانية والجبال الغربية بين بعد ظهر الاربعاء وساعات المساء والليل، وحتى صباح الخميس وقد يصل حجم حبات البرد بين 2 و 5 سنتم بسبب الرياح الجنوبية الحارة القادمة من سيناء والتي ستصطدم بالمنخفض ورياحه الغربية الباردة".

وأضاف: "امطار طوفانية وصواعق ستضيء سماء لبنان وسواحل سوريا وفلسطين مصحوبة بحبات برَد كبيرة قد تُلحق الأضرار بالسيارات فيُرجى اخد الحيطة والحذر فالبرَد سيكون كثيفاً وعشوائياً. احذروا سرعة الرياح يوم الخميس وقبل ظهر الجمعة فقد تلامس 100 كم في الساعة مع ارتفاع بموج البحر".