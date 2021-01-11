إجراءات مشددة بالمطار.. هكذا علّق الحسن على نية إقفاله



أعلن رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، اننا "بدأنا اليوم بتطبيق الإجراءات الجديدة وهي من الأكثر تشددا في المطارات حول العالم".



ولفت الحسن عبر قناة الـ"LBCI"، الى اننا "اسمتعنا الأمس الاحد في الاعلام عن توصية باقفال المطار، نسبة الاصابات بين الوافدين تشكل 3 بالألف من مجمل الاصابات"، ورأى أنه "لا يوجد مُبرّر لإقفال المطار".