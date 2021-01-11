اعتصام عند ساحة ايليا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

يستمر اعتصام "منتفضي حراك صيدا" عند ساحة تقاطع ايليا، ويشهد توافد المزيد من المشاركين.

وكانت مجموعة من حراك صيدا اعتصمت صباحا، عند ساحة تقاطع ايليا في المدينة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية، وسط تدابير أمنية اتخذتها عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وردد المعتصمون هتافات "ضد الفساد والمفسدين والسياسات المالية التي تسببت بارتفاع الدولار وغلاء الاسعار، مما أوصلهم إلى ما آلت إليه أوضاعهم الحياتية".

وأكدوا أن تحركهم "اليوم هو ضد الجوع والفقر والمسؤولين الذين أوصلونا إلى العوز في لقمة عيشنا".