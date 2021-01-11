لبنان

اعتصام عند ساحة ايليا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

Lebanon 24
11-01-2021 | 11:51
A-
A+
Doc-P-783212-637459630668693453.jpg
Doc-P-783212-637459630668693453.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يستمر اعتصام "منتفضي حراك صيدا" عند ساحة تقاطع ايليا، ويشهد توافد المزيد من المشاركين.

 

وكانت مجموعة من حراك صيدا اعتصمت صباحا، عند ساحة تقاطع ايليا في المدينة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية، وسط تدابير أمنية اتخذتها عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي.

 

وردد المعتصمون هتافات "ضد الفساد والمفسدين والسياسات المالية التي تسببت بارتفاع الدولار وغلاء الاسعار، مما أوصلهم إلى ما آلت إليه أوضاعهم الحياتية".

 

وأكدوا أن تحركهم "اليوم هو ضد الجوع والفقر والمسؤولين الذين أوصلونا إلى العوز في لقمة عيشنا".

 

 

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:12 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:10 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:40 | 2021-01-11
14:37 | 2021-01-11
14:30 | 2021-01-11
14:30 | 2021-01-11
14:29 | 2021-01-11
14:21 | 2021-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website