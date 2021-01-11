وزني: 75 مليار سلفة للهيئة العليا للإغاثة لمساعدة الأسر المعوزة لمواجهة كورونا

أعطى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني توجيهاته بدفع 75 مليار ليرة كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة، تنفيذا للخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.

