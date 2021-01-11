الى السائقين العموميين: استمرار الاستفادة من تقديمات الضمان بالرغم من انتهاء صلاحية رخصة السوق

أصدر مديرعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميماً أكد فيه استمرار السماح للسائقين العموميين الذين انتهت صلاحية رخصة السوق لديهم بين 18/10/2019 لغاية 31/12/2020 باستمرار الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصحيّة والاجتماعية.

وعليه فإن إدارة الضمان والمدير العام يؤكدان أن هدف الصندوق كان وسيبقى حماية حقوق المواطنين والوقوف الى جانبهم دائماً، وأن هذه المرحلة الاستثنائية على الصعد كافّة تستوجب إجراءات وقرارات استثنائية، آملاً من المواطنين التجاوب والتعاون مع الصندوق ومستخدميه كي نبقى يداً بيد ونتجاوز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.