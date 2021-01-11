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لبنان
الأساتذة المستعان بهم في الدوام المسائي: مواصلة الاضراب العام
Lebanon 24
11-01-2021
|
12:56
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أكدت لجنة الأساتذة المستعان بهم في الدوام المسائي، في بيان، مواصلة الإضراب العام، ودعت "الزميلات والزملاء إلى التوحد لتحصيل حقوقنا".
وشددت اللجنة على مطالبها، وهي:
- إنصافنا واعطاؤنا الأجر العادل المقرر من قبل الأمم والمعروف بـ 20 دولارا، بدلا من 20 ألف ل. ل. (أي ما يعادل الـ 2 دولار) حتى الساعة.
- دفع مستحقات التعليم عن بعد عن الفصل الثاني في العام الماضي لكل الأفراد دون تمييز.
- رفع أجر الحصة للجميع (أساتذة، مرشدين، مدراء، نظار...) بما يتناسب مع الواقع الحالي وليس بثمن بخس أي بزيادة ألفين ليرة بل تكون على الأقل زيادة منطقية.
- تحديد مهلة زمنية محددة للحصول على مستحقاتنا هذه السنة أي بعد أشهر معينة وعدم التأخير.
- التراجع عن العقد المزمع توقيعه والذي يحرمنا حقنا بمطالبة حقوقنا".
- وأشارت الى انها طالبت اخيرا وزير التربية بـ"التراجع عن القرار الجائر بتقليص عدد الحصص".
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