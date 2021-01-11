اعادة فتح المسرب عند تقاطع ايليا بعدما أغلقه محتجون صباحا

أعيد ظهر اليوم فتح المسرب عند تقاطع ساحة ايليا في مدينة صيدا بعدما أغلقه المحتجون صباحاً، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت مجموعة من "حراك صيدا تنتفض" نفذت عند التاسعة صباحا اعتصاما في ساحة التقاطع، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية، وسط تدابير أمنية اتخذتها عناصر من الجيش و قوى الأمن الداخلي.