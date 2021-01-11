كانوا يحاولون السرقة.. فأوقفهم الاهالي وهذا ما كان بحوزتهم!

تمكن اهالي بلدة الغزيلة في عكار من توقيف 6 أشخاص بينهم 3 سوريين بالجرم المشهود، اثناء محاولتهم سرقة المواشي في البلدة.



وتم التواصل مع شرطة البلدية حيث ضبطت سيارة رابيد وبندقية حربية وقنابل وبعض الحبوب المخدرة كانت في حوزتهم، وتمكن آخران من الفرار بحافلة صغيرة كانوا يستخدمونها لنقل مسروقاتهم. وتم تسليم اللصوص الـ6 والمضبوطات إلى مخابرات الجيش.