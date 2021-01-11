لبنان

بعد الأخبار عن الإقفال العام.. شاهد الزحمة داخل السوبرماركات (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2021 | 16:00
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يتجه البلد الى الاقفال العام في البلاد ابتداء من يوم الاربعاء والى مطلع شهر شباط، وبحسب المعلومات، فإن السوبرماركت لن تكون مستثناة من الإقفال، من دون تأكيد الامر بعد.
 
وفي  هذا الصدد، تشهد عدد كبير من السوبرماركالبنان، اقفابت، اليوم الإثنين، زحمة بسبب تخوف الناس من عدمة القدرة على الشراء في أيام الإقفال.
 
يشار الى أن وزير الاقتصاد راوول نعمة  قال أنه "لم يُتخذ حتى الآن قرار بشأن اغلاق السوبر ماركت"، في ظلّ الإقفال التام الذي سيدخله لبنان قريباً.

بدوره، أوضح نقيب السوبرماركت نبيل فهد في حديث لصحيفة "النهار" أنه "في حال أقفلت السوبرماركات لـ7 أيّام، فلا نستطيع تلبية سوى 10 في المئة من الطلب عبر الديليفري".
 
وفي هذا الصدد، دفعت عدد من بلديات ساحل المتن بالشرطة البلدية الى داخل وامام السوبرماركات من اجل تنظيم طوابير المواطنين وإلزامهم بالمسافة الآمنة ووضع الكمامة بالإضافة إلى إلزام السوبرماركات بمواقيت الإقفال اي عند الساعة الخامسة.
 
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