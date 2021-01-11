العثور على قذيفة قديمة في منطقة العيرونية

يعمل الجيش اللبناني على تفكيك وازالة قذيفة قديمة العهد عثر عليها منذ قليل في منطقة الوادي في العيرونية - قضاء زغرتا.



وقد ضرب الجيش اللبناني طوقاً امنياً في محيط المكان ويعمل الخبير على الكشف عليها.