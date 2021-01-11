لبنان

العثور على قذيفة قديمة في منطقة العيرونية

Lebanon 24
11-01-2021 | 14:00
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يعمل الجيش اللبناني على تفكيك وازالة قذيفة قديمة العهد عثر عليها منذ قليل في منطقة الوادي في العيرونية - قضاء زغرتا.

وقد ضرب الجيش اللبناني طوقاً امنياً في محيط المكان ويعمل الخبير على الكشف عليها.
 
 
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زغرتا

الجيش

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