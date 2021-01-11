لبنان

"الأعلى للدفاع" يرجئ اجتماعه ساعة.. وهذه تفاصيل الإقفال الشامل!

Lebanon 24
11-01-2021 | 14:40
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أرجأ المجلس المجلس الأعلى للدفاع اجتماعه الذي كان مقرراً عند الساعة الثالثة اليوم إلى الساعة الرابعة، والمقرر للبحث الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد.
 
وذكرت معلومات قناة الـ"MTV" أنّ الإقفال التام والشامل للبلاد سيبدأ اعتباراً من الخميس المقبل ولغاية 10 أيام قابلة للتجديد، والمصارف والإدارات الرسمية ستقفل أبوابها.
 
من جهتها، ذكرت معلومات قناة الـ"LBCI"، فإنّ الأفران لن تقفل أبوابها طيلة فترة الإقفال فيما السوبرماركاتوستفتح لخدمات الـ"delivery" كما ستفتح مصانع المواد الغذائية والأدوية والأمصال.
وبحسب معلومات الـ"LBCI"، فإنّه يمكن للمواطن أن يخرج إلى الافران والصيدليات للتبضّع على أن يظهر الفاتورة إذا اوقفه حاجز لقوى الأمن.
كما أشارت المعلومات إلى أنّ "المطار سيبقى مفتوحاً بينما ستتوقف الرحلات من عدد من المدن التي تسبب الوافدون منها بالنسب الاعلى من الاصابات".
وقال نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـ"MTV" إنّ خدمة "الديليفري" كالإقفال التام لأنّنا لا يمكن أن نؤمّن أكثر من 10% من الحاجات.
وأضاف: "لا قدرة للناس على تخزين الكثير من المواد الغذائيّة ونتخذ تدابير مشدّدة بخصوص "كورونا" ولكن لا قدرة لنا على السيطرة الكاملة على الموضوع ولسنا قادرين على تلبية الكثير من الحاجات بسبب التهافت الكبير".
 
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