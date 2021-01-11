تحية من جعجع للطواقم الطبية

غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "تحية من أعماق القلب إلى الطواقم الطبية في كل مستشفيات لبنان الحكومية منها والخاصة. تحية إلى من يشكلون خط الدفاع الأول في الوقت الحاضر عن المواطن اللبناني".وأضاف: "لقد استشهد البعض منكم، وأصيب البعض الآخر، والباقون يستميتون في أداء مهامهم في وجه هذه الجائحة المخيفة دفاعاً عن المواطن في لبنان. ليت المسؤولون في مواقع المسؤولية يتحلّون لو بجزء يسير ويسير جدا بروح المسؤولية التي أظهرتموها".