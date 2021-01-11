تحية من جعجع للطواقم الطبية

لقد استشهد البعض منكم، وأصيب البعض الآخر، والباقون يستميتون في أداء مهامهم في وجه هذه الجائحة المخيفة دفاعا عن المواطن في لبنان.
ليت المسؤولون في مواقع المسؤولية يتحلّون لو بجزء يسير ويسير جدا بروح المسؤولية التي أظهرتموها. (2/2)
— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) January 11, 2021
لقد استشهد البعض منكم، وأصيب البعض الآخر، والباقون يستميتون في أداء مهامهم في وجه هذه الجائحة المخيفة دفاعا عن المواطن في لبنان.
ليت المسؤولون في مواقع المسؤولية يتحلّون لو بجزء يسير ويسير جدا بروح المسؤولية التي أظهرتموها. (2/2)