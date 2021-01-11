لبنان

ما صحة رفع سعر ربطة الخبز الى 2250؟

Lebanon 24
11-01-2021 | 15:34
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن الإنتهاء من تسليم الأفران هبة الطحين من الجمهورية العراقية، والتي استُخدمت في انتاج ربطة الخبز العربي من تاريخ 23 تشرين الثاني 2020 ولغاية 10 كانون الثاني 2021، مما سمح بالحفاظ على سعر ربطة الخبز خلال هذه الفترة في ظل الإرتفاع بسعر القمح في بورصته العالمية.
 
وعليه، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قراراً حدد بموجبه سعر طن دقيق القمح المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني فئة 85 في أرض المطحنة أرض المطحنة، بمبلغ 864.000 ل.ل. (ثمانمائة وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.
سعر طن دقيق القمح فئة "Zero" بمبلغ 1.100.000 ل.ل (مليون ومئة ألف ليرة لبنانية) في أرض المطحنة كحدٍ أقصى.
وسعر طن دقيق القمح "Extra" بمبلغ 1.150.000 ل.ل (مليون ومئة وخمسون ألف ليرة لبنانية) في أرض المطحنة كحدٍ أقصى.
وبناءً على ارتفاع سعر طن الطحين، وبعد الإنتهاء من استخدام كافة الهبة العراقية من الطحين في انتاج الخبز العربي، وبناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، ونظراً لارتفاع سعر صرف الدولار، أصدر نعمه قراراً حدد بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقاً لما يلي:
-ربطة حجم كبيــــر: زنة 900 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2250 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.
-ربطة حجم وســـط: زنة 400 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 1500 ليــــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.
وقد أكد نعمه أن هذا القرار جاء بناءً على دراسة علمية لمؤشر سعر ربطة الخبز، وأنه سيصدر قراراً بخفض سعر ربطة الخبز بحال انخفاض سعر صرف الدولار أو سعر القمح عالمياً.
 
وكان نفى نقيب الافران و المخابز علي ابراهيم في اتصال لـ "الوكالة الوطنية للاعلام" ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ان سعر ربطة الخبز سيصبح 2250ل.ل ابتداء من اليوم، واكد ان "النقابة تنتظر صدور القرار عن وزارة الاقتصاد ليصار الى تطبيق السعر الجديد، وفقا لما يحدده القرار".
 
وكان كشف نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط ان أسعار الطحين سترتفع، وذلك بسبب ارتفاعها عالمياً. وان سعر الربطة سيرتفع إلى 2500 أو 2250 ليرة لبنانية، أو تخفيض وزن الربطة، مشيرا إلى ان القرار سيصدر خلال اليومين المقبلين، بحسب ما ذكرت "اللواء".

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