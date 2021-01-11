لبنان

في صيدا... تهافت على المواد الغذائية والخبز واللحوم

Lebanon 24
11-01-2021 | 16:12
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تهافت المواطنون في مدينة صيدا وجوارها قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على مخازن ومحال بيع المواد الغذائية تحسبا لفترة الاقفال .

وشهدت مراكز البيع الكبرى في المدينة وضواحيها ازدحاما بالمتسوقين، وسجل عدم التزام من قبل قسم كبير منهم بشروط التباعد نظرا للتزاحم على شراء السلع والمنتجات الغذائية الأساسية والتي بدأ بعضها ينفذ من الواجهات والرفوف بسبب كثرة الطلب والاقبال عليها.

كما تهافت المواطنون وبكثافة على الأفران ومحال بيع الخبز وعلى محال بيع اللحوم والدواجن.
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