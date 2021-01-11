​بيان للامن العام بخصوص الرعايا العرب والاجانب

صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:

عطفاً على بيانها السابق المتعلق بمتابعة تسيير بعض الطلبات خلال فترة الإقفال العام، وبغية تمكين الرعايا العرب والأجانب المنتهية صلاحية إقاماتهم أو الممنوحين مهلة للإستحصال على شروط الإقامة أو إجازة عمل، من المغادرة والعودة الى لبنان، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستستقبل أيضاً لدى دائرة العلاقات العامة الطلبات التالية:طلبات منح وتجديد بطاقات الإقامة (سنوية، مجاملة) شرط ضم حجز او تذكرة سفر.طلبات سحب وإنجاز الإقامات( مؤقتة ،سنوية، مجاملة ،سمة عودة ،مهلة للسفر...) المقدمة سابقاً شرط ضم حجز او تذكرة سفر.كما تعلن أنها ستسمح بمغادرة الرعايا العرب والأجانب الممنوحين إقامة مؤقتة منتهية الصلاحية (مهلة للسفر، سمة خروج وعودة، مهلة للإستحصال على شروط الاقامة أو إجازة عمل...) بعد استيفاء الرسوم اذا توجبت ودون ضم براءة ذمة من وزارة العمل.