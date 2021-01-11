لبنان

لبنان المنكوب جراء كورونا.. عون يدعو الى اعلان حالة طوارىء صحية

Lebanon 24
11-01-2021 | 16:39
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مع بدء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال عون للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد، قال عون في كلمة افتتاحية: "المأساة التي نراها على ابواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا".
 
ودعا عون الى إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة تمدّد وباء كورونا.
 
ويعقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعه في القصر الجمهوري، للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد، حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ونائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، والخارجية والمغتربين شربل وهبه، والداخلية والبلديات محمد فهمي، والاقتصاد والتجارة راوول نعمه، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن.
 
من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: بكل أسف نحن أمام واقع صحّي مخيف وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمرّدهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين أيضاً فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر".
 
وأضاف: "إتّخذنا تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد بتطبيقها لأن عدم تطبيقها يعني حصول إنهيار صحي شامل".
 
 
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