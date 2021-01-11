المجلس الاعلى للدفاع ملتئم برئاسة عون... والأنظار على مقرراته

يعقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا في هذه الاثناء في القصر الجمهوري، للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد، يحضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ونائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، والخارجية والمغتربين شربل وهبه، والداخلية والبلديات محمد فهمي، والاقتصاد والتجارة راوول نعمه، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن.

كما يحضر الاجتماع، كل من: نائب رئيس اركان الجيش للعمليات العميد الركن الطيار بسام ياسين، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة طوني صليبا، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، المستشار الأمني والعسكري لرئيس العميد المتقاعد بول مطر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية الدكتور وليد خوري، مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون، نقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ابي عبدالله ضومط، رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي، الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتاني.

وسبق الاجتماع خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم في خلالها البحث في مستجدات الاوضاع العامة.