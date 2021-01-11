عثمان استقبل سفير الامارات مودعا

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حمد سعيد الشامسي، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.