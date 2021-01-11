لبنان

عثمان استقبل سفير الامارات مودعا

Lebanon 24
11-01-2021 | 16:37
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حمد سعيد الشامسي، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.
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عماد عثمان

الامارات

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