لبنان

بسبب تسطير محضر ضبط بحقه.. قطع الطريق (صور)

Lebanon 24
11-01-2021 | 16:15
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أفاد مراسل "لبنان 24" عن إقدام أحد الأشخاص بقطع الطريق المؤدي من ساحة النور الى اشارة التل بسبب تسطير محضر ضبط بحقه.
 
 
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