مزارعو الحبوب جنوبا: لعدم شمول القطاع الزراعي بالإقفال

طالبت نقابة مزارعي الحبوب في بيان، "المجلس الأعلى للدفاع والحكومة اللبنانية بضرورة إستثناء المزارعين من قرارات الإقفال او تنظيم العمل بما يراعي مصالح المزارعين".

ورأت النقابة ان "وضع المزارعين لا يسمح بإقفال معامل التوضيب وأسواق الخضار لأن المنتجات الزراعية عرضة للتلف الشديد وخاصة بسبب أحوال الطقس الدافئة، لذلك نطالب

بإستثناء قطاع الزراعة من الإقفال التام".