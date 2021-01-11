بظل حرب كورونا... الحواط يجه تحية للجسم الطبي والتمريضي

بعد الكارثة الصحية التي وصلنا إليها،نهيب بكل جبيلي ولبناني التزام الحجر المنزلي للحد من تفشي ڤيروس #كورونا، بانتظار وصول اللقاح والتغلب على هذا الوباء.
وللجسم الطبي والتمريضي في لبنان عموماً وجبيل خصوصاً تحية إجلال وإكبار على جهوده الجبارة واستمراره بالتضحية بحياته لانقاذ حياتنا.
— Ziad Hawat (@ziad_hawat) January 11, 2021
بعد الكارثة الصحية التي وصلنا إليها،نهيب بكل جبيلي ولبناني التزام الحجر المنزلي للحد من تفشي ڤيروس #كورونا، بانتظار وصول اللقاح والتغلب على هذا الوباء.
وللجسم الطبي والتمريضي في لبنان عموماً وجبيل خصوصاً تحية إجلال وإكبار على جهوده الجبارة واستمراره بالتضحية بحياته لانقاذ حياتنا.