بظل حرب كورونا... الحواط يوجه تحية للجسم الطبي والتمريضي

غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر": "بعد الكارثة الصحية التي وصلنا إليها، نهيب بكل جبيلي ولبناني التزام الحجر المنزلي للحد من تفشي فيروس كورونا، بانتظار وصول اللقاح والتغلب على هذا الوباء. وللجسم الطبي والتمريضي في لبنان عموما وجبيل خصوصا، تحية إجلال وإكبار على جهوده الجبارة واستمراره بالتضحية بحياته لانقاذ حياتنا".

بعد الكارثة الصحية التي وصلنا إليها،نهيب بكل جبيلي ولبناني التزام الحجر المنزلي للحد من تفشي ڤيروس #كورونا، بانتظار وصول اللقاح والتغلب على هذا الوباء.

وللجسم الطبي والتمريضي في لبنان عموماً وجبيل خصوصاً تحية إجلال وإكبار على جهوده الجبارة واستمراره بالتضحية بحياته لانقاذ حياتنا. — Ziad Hawat (@ziad_hawat) January 11, 2021