لبنان

الكتلة الوطنية: نحتاج الى حماية أنفسنا ريثما نبني دولة قوية قادرة

Lebanon 24
11-01-2021 | 17:25
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صدر عن "الكتلة الوطنية"، بيان لفت الى "إن الأزمة الصحية لوباء كورونا في لبنان دخلت مرحلتها الأخطر في حين أن أحزاب السلطة ما زالت مشغولة بصفقات المحاصصة وشد الحبال ضمن حساباتها الخاصة، وفشلت كالعادة في إدارة هذه الأزمة"، مضيفة:"وفي ظل غياب الدولة وتقاعسها عن القيام بدورها، وعلى غرار كل المحن التي مرت، فإن لدى الشعب اللبناني القدرة على إيجاد الحلول وتطبيقها. لذا يجب علينا اليوم أن نستلم زمام الأمور والإلتزام بأقصى درجات الوقاية، كي لا نساهم في الإنتشار السريع لهذا الوباء".

وتابعت الكتلة :"أما أحزاب الطوائف، التي لطالما وعدت المواطنين وأوهمتهم بأنها تحميهم، فقد بات فشلها اليوم معلنا أمام الأزمات المتتالية التي ضربت لبنان وشعبه على أيديها، من الأزمة المالية - الاقتصادية، إلى إنفجار 4 آب، وصولا إلى وباء كورونا. فقد بتنا اليوم بحاجة لحماية أنفسنا ريثما نبني دولة قوية وقادرة على حماية جميع أبنائها".
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