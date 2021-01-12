العين على الحدود!

توقعت مصادر مطلعة أن ينتقل "حزب الله" من مرحلة الانتظار التي كان يعتمدها في ظل وجود الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الى مرحلة الفعل خصوصا في الملف الاسرائيلي.واشارت المصادر الى أن هذا الامر ينطبق على عملية الرد التي لوح بها الحزب، على مقتل احد عناصره في سوريا قبل اشهر، والتي اخرّها الخوف من استغلال تل ابيب لاي حادثة من هذا النوع من اجل التصعيد.وقالت المصادر إنه فور دخول جو بايدن الى البيت الابيض سيبدأ العد العكسي للرد العكسري للحزب في الجنوب.