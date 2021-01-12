لبنان

من هو الفنان الذي منحه عون وسام الإستحقاق الوطني؟

Lebanon 24
12-01-2021 | 14:25
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صدر عن سفارة لبنان في فرنسا بيان أشار الى "ان السفير رامي عدوان، قلد الفنان العالمي اللبناني الأصل Michael Holbrook Penniman Jr.المعروف ب Mika، وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الفضية الذي منحه اياه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تكريما لعطاءاته الفنية ونجاحاته الدولية وتقديرا لمساهمته في رفع صورة لبنان.

وللمناسبة، أقيم حفل رسمي اتسم بأجواء عائلية. وشدد السفير عدوان في كلمته على "أن الوسام قد منح لفنان نجح في جمع الموسيقى والشعر والألوان في آن واحد، كعربون تقدير من شعب بأكمله لشخص الفنان المتمسك بجذوراللبنانية، والمتميز بإنسانيته، وهو الذي لم يتوان يوما عن تقديم المساعدة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوه السفير عدوان باندفاع الفنان الذي جند طاقاته بعد فاجعة الرابع من آب 2020، متحديا القيود الصحية والاجتماعية المفروضة، لتنظيم حفل موسيقي افتراضي دعما للبنان ولعاصمته وشعبه.

بدوره، أعرب الفنان Mika عن عميق تأثره بهذا التكريم الوطني الذي يشرفه كما ويشرف والديه اللذين حرصا على أن يكون للبنان موقع خاص في قلب ووجدان أولادهم الخمسة".
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