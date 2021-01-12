22
o
بيروت
25
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نهرا: بلدية طرابلس خصصت 300 مليون للمستشفى الميداني
Lebanon 24
12-01-2021
|
15:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، وعقد معه اجتماعا بحثا خلاله في مواضيع عدة، اهمها قرار الاقفال الشامل الذي اقره المجلس الأعلى للدفاع، بالاضافة الى سبل التعاون بين البلدية والقوى الأمنية لتطبيق القرار بالشكل المطلوب من اجل مكافحة فايروس كورونا، فضلا عن المستجدات المتعلقة بالمستشفى الميداني المنوي إنشاؤه.
بعد الاجتماع، قال المحافظ نهرا: "الخطط لن تفشل في المدينة على رغم الحالة الخاصة التي تعيشها من ارتفاع في نسبة الاكتظاظ السكاني، الى ارتفاع في نسبة الفقر بين أبنائها، لكننا نطالب اهالي المنطقة بالتعاون معنا هذا الاسبوع على الاقل، لنتخطى الامر بأقل الأضرار، ونحن كمحافظة، وبالتعاون مع القوى الامنية والبلديات، سنبذل اقصى جهودنا".
واضاف: "سنكون صارمين في ما يخص الاقفال الشامل والعام بما في ذلك منع التجول، وسنقدم مساعدات، كما سبق أن فعلت بلدية طرابلس، الى المحتاجين. واود ان أشير الى انه خلال 10 أيام لن يموت احد جوعا، ولكن يمكن ان يموت الكثيرون بسبب كورونا، بخاصة بعد الوضع المزري الذي تعانيه المستشفيات. وكما نعلم هناك مرضى يموتون على ابواب الطوارئ او يعالجون في الشوارع، لذلك يجب ان نختار بين الوضع الصحي والوضع الاقتصادي. وطبعا، الوضع الصحي اليوم يحتل الأولوية المطلقة اليوم بالنسبة الينا، أقله خلال هذه الايام العشرة، وادعو اغنياء طرابلس الى ان يعينوا اخوتهم الفقراء، وهناك فعلا الكثير من المساعدات التي قدمت وستقدم".
وتابع: "اليوم في حال الطوارئ العامة التي اعلنها المجلس الاعلى للدفاع، توضع القوى الامنية في تصرف الجيش. ونحن نعلم ان الجيش حازم ومن الضروري ان يكون حازما جدا لانه باستمرار عدم الحزم سنصل الى وضع صعب جدا، بل أكثر صعوبة مما نحن عليه اليوم".
وختم: "أقرت بلدية طرابلس تخصيص مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية لزوم المستشفى الميداني على رغم ان هناك اختلافا في الآراء حيال مكانه. وادعو اللبنانيين عموما والطرابلسين خصوصا الى التزام منازلهم واستبدال الزيارات بالاتصالات الهاتفية، كي تمضي هذه الايام الصعبة بأقل ضرر".
بدوره، قال يمق: "زيارتنا لمحافظ لبنان الشمالي الذي يمثل مدينة طرابلس جاءت في اطار البحث في المواضيع التي تهمنا اليوم بخاصة الامن في المدينة. وناقشنا موضوع المستشفى الميداني، فضلا عن سبل التعاون بين بلدية طرابلس والبلديات المجاورة والقوى الامنية لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى للدفاع".
تابع
الأكثر قراءة
"كورونا".. هل نقل وزير الصحة إلى مستشفى الساحل؟!
Lebanon 24
"كورونا".. هل نقل وزير الصحة إلى مستشفى الساحل؟!
21:28 | 2021-01-11
11/01/2021 09:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني ساءت حالته بسبب مضاعفات كورونا.. وضع على جهاز تنفس بعد عدم تمكن إيجاد سرير له
Lebanon 24
فنان لبناني ساءت حالته بسبب مضاعفات كورونا.. وضع على جهاز تنفس بعد عدم تمكن إيجاد سرير له
09:00 | 2021-01-12
12/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الحريري يهاجم عون: "تويتر" فخامتك يكذبك
Lebanon 24
أحمد الحريري يهاجم عون: "تويتر" فخامتك يكذبك
20:19 | 2021-01-11
11/01/2021 08:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وقعت "غلطة الفيديو المسّرب"من بعبدا
Lebanon 24
هكذا وقعت "غلطة الفيديو المسّرب"من بعبدا
09:54 | 2021-01-12
12/01/2021 09:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من الإقفال إلى حظر التجول والاستثناءات.. إليكم مقررات المجلس الأعلى للدفاع كاملة
Lebanon 24
من الإقفال إلى حظر التجول والاستثناءات.. إليكم مقررات المجلس الأعلى للدفاع كاملة
19:20 | 2021-01-11
11/01/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:25 | 2021-01-12
حساب على إنستغرام ينتحل صفة ادارة الموقع ويقرصنة الحسابات.. إليكم التفاصيل
18:00 | 2021-01-12
ما الفرق بين الصداع الذي يسببه كورونا وأنواع الصداع الأخرى؟
17:50 | 2021-01-12
إطلاق نار في مخيم عين الحلوة وهلع بين الناس.. ماذا يجري؟
17:44 | 2021-01-12
سامي الجميل: الشعب اللبناني أحق من طبقته السياسية بالبدء بتلقي اللقاح
17:20 | 2021-01-12
إقفال المصلحة المالية الاقليمية في النبطية حتى 18 الحالي
17:12 | 2021-01-12
وفد أهالي شهداء الاطفاء: صوان أبلغنا إصدار الانتربول مذكرات في حق صاحب شحنة النيترات وقبطان السفينة
فيديو
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
18:00 | 2021-01-12
12/01/2021 18:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
08:00 | 2021-01-12
12/01/2021 18:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صبحي يبكي بحرقة ويصف هادي الجيار بكلمات مؤثرة (فيديو)
Lebanon 24
محمد صبحي يبكي بحرقة ويصف هادي الجيار بكلمات مؤثرة (فيديو)
23:00 | 2021-01-11
12/01/2021 18:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact