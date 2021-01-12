19
o
بيروت
16
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بيان لمجلس الاعمار حول مناقصة استكمال تنفيذ مشروع جر مياه الاولي.. هذا ما تضمنه
Lebanon 24
12-01-2021
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مجلس الانماء والاعمار في بيان، أن "بعض الصحف والمواقع الإلكترونية تداولت خبرا مفاده أن المجلس أطلق مناقصة عمومية لتغليف أنفاق مشروع جر مياه الاولي الى بيروت، بتمويل من البنك الدولي، مما يؤكد صحة معطيات كاتب هذا المقال المزعومة حول تسرب مياه الصرف الصحي وعصارة النفايات إلى هذه الأنفاق".
وأكد المجلس "مرة أخرى على ما سبق ان أوضحه لجهة أن هذه الاشغال (اشغال تغليف النفق) ليست مستحدثة بل هي من صلب الاشغال الاساسية التي أوكلت في الماضي إلى المتعهد السابق لهذا المشروع الذي قام بحفر هذه الانفاق، على أن يتم تغليفها بحسب شروط العقد الأساسي الموضوع لتنفيذ هذا المشروع والذي تم فسخه لاحقا وفي أوائل العام 2019 بسبب افلاس الشركة الإيطالية المتعهدة، فيما بقيت هذه الاشغال وغيرها مطلوبة لاستكمال تنفيذ هذا المشروع وهي موضوع المناقصة الحالية، علما بأن باقي الاشغال تشمل ايضا استكمال تنفيذ خطوط الجر وعددا من المنشآت التابعة للمشروع. وتجدر الإشارة إلى أن تمويل تنفيذ هذه الأشغال ليس موضوع قرض إضافي، بل هو من ضمن القرض السابق الموقع مع البنك الدولي والعائد لهذا المشروع، بالإضافة إلى اموال الكفالات المصرفية التي تم استردادها من المتعهد السابق بعد فسخ العقد معه. اما الكلفة التقديرية لتنفيذ اشغال تغليف النفق فهي اقل بكثير من قيمة الـ 80 مليون دولار أميركي التي تضمنها المقال، واما القيمة الحقيقية لتنفيذ هذه الاشغال فسيعلن عنها عند توقيع العقد بنتيجة المناقصة الجارية حاليا".
ولفت الى أنه "يبقى من الضروري إعادة التأكيد على عدم صحة ادعاء تسرب مياه صرف صحي او عصارة نفايات إلى هذه الانفاق كونها تمر أساسا في باطن الارض وعلى عمق يقارب المئة متر وتبعد عن موقع مطمر الناعمة بشكل آمن، وأن تنفيذ الغلاف الداخلي لها يضمن عدم تسرب أي مياه إليها"، مكررا الدعوة، لمن يهمه الأمر، إلى التفضل بزيارة داخل هذه الانفاق المنجزة، وقبل تنفيذ الغلاف، لمعاينة الواقع والتأكد من حقيقة عدم تسرب مياه ملوثة إليها".
تابع
الأكثر قراءة
"كورونا".. هل نقل وزير الصحة إلى مستشفى الساحل؟!
Lebanon 24
"كورونا".. هل نقل وزير الصحة إلى مستشفى الساحل؟!
21:28 | 2021-01-11
11/01/2021 09:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني ساءت حالته بسبب مضاعفات كورونا.. وضع على جهاز تنفس بعد عدم تمكن إيجاد سرير له
Lebanon 24
فنان لبناني ساءت حالته بسبب مضاعفات كورونا.. وضع على جهاز تنفس بعد عدم تمكن إيجاد سرير له
09:00 | 2021-01-12
12/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وقعت "غلطة الفيديو المسّرب"من بعبدا
Lebanon 24
هكذا وقعت "غلطة الفيديو المسّرب"من بعبدا
09:54 | 2021-01-12
12/01/2021 09:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة من الدرجة الثانية ستضرب لبنان.. برَد عشوائي وثلوج ورياح وفيضانات!
Lebanon 24
عاصفة من الدرجة الثانية ستضرب لبنان.. برَد عشوائي وثلوج ورياح وفيضانات!
09:43 | 2021-01-12
12/01/2021 09:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 9000 ليرة.. هكذا افتتح في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 9000 ليرة.. هكذا افتتح في السوق الموازية
09:14 | 2021-01-12
12/01/2021 09:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
20:51 | 2021-01-12
"كورونا" يقرع باب قلم نفوس حاصبيا...وقرار بإقفاله
20:42 | 2021-01-12
بيان لقيادة الجيش حول عملية الخطف في الجنوب.. هذا ما جاء فيه
20:13 | 2021-01-12
إصابة شخص إثر اشكال فردي في حي الشراونة
19:52 | 2021-01-12
البنك الدولي أعطى موافقته على اتفاقية قرض شبكة الأمان للبنان.. اليكم التفاصيل
19:33 | 2021-01-12
بعد خطف راعي على الحدود الجنوبية... هذا ما صرح به تيننتي
19:32 | 2021-01-12
تدابير لترشيد فحوصات العسكريين
فيديو
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
21:00 | 2021-01-12
12/01/2021 21:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
18:00 | 2021-01-12
12/01/2021 21:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
حدث نادر وغير مسبوق.. الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو)
08:00 | 2021-01-12
12/01/2021 21:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact