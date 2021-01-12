دورية معادية خطفت راعيا لبنانيا في كفرشوبا

أقدمت دورية تابعة للعدو الاسرائيلي في الرابعة من عصر اليوم على خطف الراعي اللبناني ح.ز، في محلة بسطرة في كفرشوبا واقتادته إلى داخل الاراضي المحتلة.



وأفيد ان قوة من الجيش الاسرائيلي في مزرعة "بسطرة" جنوبي كفرشوبا اقتادت الراعي الشاب المخطوف حسن زهرة إلى ثكنة "زبدين" العسكرية على وقع صراخ مرتفع للراعي.



بدوره، لفت الناطق باسم الجيش الاسرائيلي الى ان الراعي اللبناني الذي تم اعتقاله ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على انها متعاونة مع حزب الله حيث يستخدم حزب الله رعاة الأغنام في مهام لجمع المعلومات ومراقبة قواتنا.