حساب على إنستغرام ينتحل صفة ادارة الموقع ويقرصنة الحسابات.. إليكم التفاصيل

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في سياق عمل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، في مراقبة التطبيقات والروابط المشبوهة، تبين وجود حساب على تطبيق "Instagram"، ينتحل صفة ادارة الموقع ويحمل اسم "Instagramhelpcenter"، ويقوم هذا الحساب بإرسال رسائل "Phishing page" الى اصحاب الحسابات الاخرى بذريعة التأكيد بأن الحساب يعود لمالكه الاساسي، بعد ان تم استعماله من قبل عدة مستخدمين بطريقة مشبوهة، وذلك عبر الولوج الى رابط مرفق بالرسالة يحتوي على استمارة يقوم صاحب الحساب بتعبئتها.

إن هذه الرسائل ليست من شركة " Instagram"، وتهدف إلى قرصنة الحسابات، وسحب المعلومات والبيانات من جهاز المتلقّي، تمهيداً لاستخدامها لاحقا في أعمال احتيالية، علماً ان ادارة تطبيق " Instagram" لا تتواصل مع اصحاب الحسابات عبر الـ "Direct Message"، انما فقط عبر الـ"E-mail".

لذلك، وتفاديا للوقوع ضحية هذه الأعمال، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام، إهمال هذه الرسائل وعدم الاستجابة لمضمونها".