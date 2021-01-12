لمرضى كورونا... مستشفى عين وزين ترفع من قدرتها الاستيعابية

أعلن مستشفى "عين وزين - ميديكال فيلدج" في بيان، "زيادة القدرة الاستيعابية وعدد الأسرة، لأن أعداد الحالات الإيجابية تتزايد بوتيرة سريعة نتيجة الانتشار المجتمعي للفيروس وتستدعي متابعتها دخول المستشفى، ولأن نسبة إيجابية الفحوص تخطت ال20 في المئة، لذلك تمت زيادة القدرة الاستيعابية في مركز تقييم وعلاج الأمراض الوبائية عبر استحداث وحدة ثالثة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وزيادة عدد أسرة العناية الفائقة ليصبح العدد الإجمالي 89 سريرا مخصصا لعلاج مرضى كورونا، موزعة على الشكل الآتي: 66 سريرا استشفائيا عاديا بزيادة نسبتها 106 في المئة و23 سريرا قابلا لاستقبال مرضى العناية الفائقة - بزيادة نسبتها 92 في المئة".

ولفت الى ان "هذا التوسع أنجز بفضل الدعم المعنوي والمالي المقدم من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومواكبة مجلس أمناء المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية".