أبو الحسن معلنا افتتاح قسم كورونا في مستشفى الجبل: الوعد أصبح واقعا

كتب أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "فيسبوك": "ها هو الوعد أصبح واقعا، ها هي الخطوة الاولى تحققت بإنشاء وحدة علاج COVID -19 في مستشفى الجبل. ها هو العمل قد بدأ اليوم لتصل القدرة الاستيعابية لهذا القسم الى 12 سريرا بإشراف فريق طبي وتمريضي متخصص، وهو القسم الذي سيضاف إلى الأقسام المنجزة في المستشفى، على أن يستمر العمل لتحقيق الخطوة الثانية بتوفير قسم العناية الفائقة لمرضى كورونا. وفي موازاة ذلك، يجري الإعداد لإطلاق برنامج COVID HOME CARE بإشراف AWZ Medical Village، بالتعاون مع خلايا الطوارىء والأزمة والبلديات في قرى المنطقة وبلداتها.

نعاهدكم أن عملنا لن يتوقف ما دمنا نملك الإرادة والعزم والتصميم والقرار، وما دام فينا عرق ينبض. شكرا للرئيس وليد جنبلاط على مساهمته السخية في إنجاز هذا القسم الذي يضاف إلى عطاءاته السابقة. شكرا لمجلس أمناء مستشفى الجبل على سهرهم الدائم، وعلى كل ما قدموه وما زالوا يقدمونه، والشكر موصول الى مجلس امناء مستشفى عين وزين ومؤسسة كمال جنبلاط الاجتماعية. شكرا لدولة الكويت الشقيقة على هباتها السخية، وهي التي لم تقصر يوما تجاه لبنان وشعبه ومؤسساته. شكرا لكل من آزرنا وساهم وعمل على إنجاز هذا المشروع وتطويره، والرحمة لروحي المحسنين الراحلين الشيخ جميل سعيد والشيخ بشير مكارم. وكل التقدير والامتنان لإدارة مستشفى الجبل وجهازها الإداري وطاقمها الطبي والتمريضي لسهرهم الدائم وتفانيهم وعملهم المستمر، رغم مخاطر الوباء والظروف الصعبة.

نمضي قدما إلى الأمام رافعين شعار المرحلة، "بالتعاون ننهض وبالتضامن نستمر"، لأن أهلنا ومجتمعنا يستحقون دائما كل الدعم وكل الخير وكل الأفضل، وإلى اللقاء في ميادين العمل والزرع والعطاء".