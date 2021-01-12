تدابير لترشيد فحوصات العسكريين

علم "لبنان ٢٤" ان قيادة الجيش، وفي إطار الاجراءات التي تعتمدها لضبط فحوصات الـ pcr للعسكريين وترشيدها، بعد "الانفلاش الكبير" الذي حصل في الاسابيع الفائتة في هذا الصدد، عممت مذكرة تقضي بان يدفع الضابط ٥٠ الف ليرة ثمن الفحص، الرتيب ٤٥ الف ، ومن هم من دون رتبة من العناصر والافراد ٤٠ الف ليرة.