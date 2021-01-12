رئاسة مجلس الوزراء: ترشيد الدعم أصبح ضرورة

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء ما يلي:"في 2020/12/21، وبتوجيهات الرئيس حسان دياب، قدمت الحكومة 4 سيناريوهات لمجلس النواب لمناقشتها مع حاكم مصرف لبنان وإصدار القوانين المناسبة، واضعةً ثوابت حتى لا يُمس بلقمة الأسر الأكثر فقراً.ترشيد الدعم أصبح ضرورة مع بدء نفاد احتياطي مصرف لبنان".