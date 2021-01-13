تحذير الى اللبنانيين.. لا تقتربوا من هذه الأسماك على شاطىء صور!

حذر رئيس "جمعية الحفاظ على البيئة" في صور احمد فرج "من امكان نفوق عدد من اسماك النفيخة السامة على شاطىء صور"، ودعا المواطنين "الى عدم الاقتراب منها واستخدامها في الطهي لانها تحتوي على مادة "تيترا ديدوكسين السامة"، واعلن انه "شوهدت اسماك نافقة في منطقة راس الجمل البحرية تفاوتت بالحجم والمدة الزمنية التي ادت الى نفوقها".