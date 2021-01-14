لبنان

العتب مرفوع

Lebanon 24
14-01-2021 | 00:07
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حتى الساعات الماضية، لم يكن حصل اتصال مع مرجع مكلف من قبل مرجع سابق، على خلفية عتب في ما خصّ فيديو الاهانة، الذي كان شاهداً عليه، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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