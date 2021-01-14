لبنان

تشكيل جبهة معارضة؟

Lebanon 24
14-01-2021 | 04:31
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يحاول حزب معارض جس نبض إمكانية تشكيل جبهة معارضة لكنه يكتشف ان عدم رغبة البعض بالذهاب لمواجهة مفتوحة مع «حزب الله» تبقى عائقاً اساسياً.
المصدر: نداء الوطن
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