العسكرية حددت جلسة لمطلقي النار ليلة رأس السنة في الأول من شباط

حدد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن منير شحادة جلسة في الأول من شباط المقبل لمحاكمة الموقوفين (عددهم يقارب 40) بتهمة إطلاق النار ليلة رأس السنة، وذلك سنداً الى المادة 75 من قانون الأسلحة التي تنص على أن "كل من أقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس من سلاح مرخص أو غير مرخص، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يُصادر السلاح في جميع الأحوال."