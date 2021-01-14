من هم المستفيدون من قرض البنك الدولي؟

غرد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي المشرفية عبر حسابه على "تويتر": "إقرار مجلس أمناء البنك الدولي بالأمس، القرض المخصص لدعم شبكة الأمان الاجتماعي بقيمة 246 مليون دولار، سيمكننا من زيادة عدد المستفيدين من برنامج الاسر الاكثر فقرا إلى ما يقارب 200 ألف عائلة. مساعدة الأسر الفقيرة واجب وطني وحق مكرس للمواطن على دولته. عسى أن تمر هذه المحنة على خير".