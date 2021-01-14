لبنان

هيئة الطوارئ المدنية: توزيع الحصص الغذائية معلق لحين الاستحصال على الاذونات اللازمة

Lebanon 24
14-01-2021 | 09:53
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أعلنت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان"، في بيان، ان "توزيع الحصص الغذائية على العائلات، والذي اعلنت عنه سابقا، معلق الى حين الاستحصال على الاذونات اللازمة من الجهات المعنية، لانه لم يتم بعد استثناء الجمعيات من قرار الاغلاق العام ومنع التجول، على الرغم من المناشدات المتكررة في هذا الخصوص".

 

وأكدت انها "ستواصل التحضير لتوزيع الحصص الغذائية فور الاستحصال على الاذونات او بالحد الاقصى عند رفع منع التجول الشامل"، مطالبة "بضرورة منح الاذونات اللازمة للجمعيات المعتبرة العاملة في مجال تقديم ووهب وتوزيع الحصص الغذائية والوجبات الساخنة في اسرع وقت، لتلبية حاجات الناس المنهكين اقتصاديا".

 

وشددت على ان "اداء وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، الايجابي، تجاه الجمعيات عموما والهيئة خصوصا منذ توليه الوزارة، مميز واستثنائي، وبالتالي فانها ستتابع محاولات الاستحصال على الاذونات في اسرع وقت ممكن، وتعول على ان يلعب الوزير الدور المناسب لتمكين الجمعيات من الاستحصال على هذه الاذونات من الجهات المعنية".

 

 

 

 

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