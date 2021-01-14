لبنان

في اليوم الأول للإقفال العام.. تفاوت بالإلتزام بين المناطق (فيديو وصور)

Lebanon 24
14-01-2021 | 10:49
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بدأ اليوم الخميس تطبيق إجراءات قرار الإقفال العام في البلاد وحتى الـ 25 من كانون الثاني الحالي، وسط تفاوت في الإلتزام بين مختلف المناطق اللبنانية، حيث أشارت معلومات صحافية إلى أنّ هناك بلدات التزمت بالاقفال وبالاجراءات الوقائية، أما أخرى فسجلت خروقات للقرار ولم تلتزم.
 
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ذكرت المواطنين "بضرورة الإلتزام بالقرار حرصاً على سلامتهم ولحمايتهم من الآثار السلبية التي من الممكن أن تصيبهم جراء التقاطهم للعدوى"، مؤكدة أنّها "ستتشدد بملاحقة المخالفين وفق المادتين /770/ و/604/ من قانون العقوبات".
 
 
 
وشهد أوتوستراد جل الديب زحمة سير كثيفة صباح اليوم، حيث تبيّن أن سبب الزحمة هو حاجز لقوى الأمن الداخلي للتأكد من حسن سير الإقفال. 
 
 
كما شهد أوتوستراد خلدة زحمة سير بسبب وجود حاجز لقوى الأمن الداخلي للتأكّد من التزام المواطنين وأصحاب الإستثناءات.
 
وبحسب ما ذكرت الـ"LBCI"، فقد التزمت منطقة عكّار بشكل كامل من ناحية منع التجول وإقفال المحال التجارية.
 
 
 
كذلك التزمت زحلة وشتورا بالإقفال باستثناء القوى الأمنية والأشخاص المستثنين من قرار الإقفال.
 
 
من جهة أخرى، سطّرت القوى الأمنية في حلبا – عكّار محاضر ضبط بحقّ نازحين سوريين كانوا قد توجهوا إلى أحد المصارف بأعداد كبيرة لسحب أموالٍ من "ATM"، مخالفين قرار الإقفال العام، وغير ملتزمين بالشروط الصحية المطلوبة.
 
كما شهدت مرجعيون التزاماً وسط حواجز لقوى الأمن.
 
وشهد سوق بعلبك التزاماً بالإقفال العام حيث فتحت بعض المحال المستثناة أبوابها فقط. 
 
 
وشهدت منطقة صيدا التزاماً تاماً بقرار الإقفال وبدت الطرقات شبه فارغة، فيما أقيمت حواجز للقوى الأمنية. 
 
 
 
 
 
وجابت شوارع الضاحية الجنوبية دورية مشتركة عسكرية وأمنية كبيرة، تضم الجيش وقوى الأمن، وشرطة البلدية، وعناصر من مديرية المخابرات، وشعبة المعلومات.
 
 
 
 
المصدر: LBCI - لبنان 24
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