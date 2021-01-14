اعتصام لاصحاب محطات المحروقات في البقاع الشمالي احتجاجا على اجراءات العبور

نفذ أصحاب محطات المحروقات في البقاع الشمالي اعتصاما الى جانب الطريق الدولي في حربتا، احتجاجا على توقيف صهاريج المحروقات على حاجز حربتا، وعدم السماح لها بالعبور الا بعد ثلاثة أيام من التوقيف وتحديد الكميات بثلاثين الف ليتر من الحمولة وتحديد يومين للعبور في الأسبوع.

وتلا علي زنيط بيانا طالب فيه "بعودة الأمور إلى طبيعتها في المناطق البعيدة عن الحدود 50 كلم وعن مناطق التهريب، والسماح للصهاريج بالعبور مع تشديد الرقابة الأمنية على حدود التهريب".

وحذر المعتصمون من التصعيد، بقطع الطرق والاضراب والاعتصامات ووقف العمل في المحطات، ما لم تحل مشكلة وصول مادتي البنزين والمازوت الى محطات البقاع الشمالي.