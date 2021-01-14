لبنان

إنزلاق حاوية عن شاحنة في الشويفات (فيديو)

Lebanon 24
14-01-2021 | 17:06
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أفادت غرفة التحكم المروري عن انزلاق حاوية عن شاحنة قرب محطة الريشاني في الشويفات من دون قطع للسير.

ويعمل دراج من مفرزة بعبدا في المحلة للمعالجة.
 
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