مستشفى تحوّل الكافيتيريا إلى مكان لاستقبال المرضى.. ونداء منها إلى اللبنانيين

صدر عن مستشفى "سان جورج" - الحدت البيان الآتي: "بعد امتلاء كل الأسرة في المستشفى وتزايد عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا، قررت الإدارة تحويل الكافيتيريا إلى مكان يمكن استقبال المرضى فيه، حيث قسمته إلى 8 غرف تصلح لاستقبال حالات كورونا، ولا يزال العمل جار لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات.





ووزعت المستشفى فيديو كنداء من العاملين فيها وصرخة استغاثة أخيرة تدعو فيه الناس إلى الحذر وعدم الاستخفاف بوباء كورونا والوقاية قدر الامكان، إذ أن الجسم الطبي يعاني من الإرهاق والتعب.